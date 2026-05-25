Гастроэнтеролог Белоусов предупредил об опасности жевания жвачки натощак

Длительное увлечение жевательной резинкой способно навредить работе желудочно-кишечного тракта и усугубить проявления хронических патологий. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Жевательный процесс, пояснил он, активирует выработку желудочного сока и инициирует голодную фазу пищеварения. У людей без нарушений здоровья это обычно не провоцирует негативных последствий. Однако при наличии гастрита или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) продолжительное применение жвачки на пустой желудок может вызвать изжогу, чувство тяжести и дискомфорт. Специалист советует отказаться от этой привычки в период болевого синдрома и активного воспаления, чтобы не стимулировать излишнюю кислотную секрецию.

Безопасным режимом считается использование жевательной резинки без сахара на протяжении 10–20 минут после еды, с частотой два-три раза в день. Нарушение этого временного лимита создает дополнительную нагрузку на височно-нижнечелюстной сустав и повышает вероятность заглатывания воздуха. При существующих проблемах с пищеварительной системой чрезмерное применение жвачки может обернуться метеоризмом и обострением симптомов.

