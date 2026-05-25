Благотворительный забег и фестиваль детства пройдут в Рязани 31 мая

Все начинается 30 мая в Нижнем городском саду. Там с одиннадцати утра и до двух часов дня развернется большой детский праздник с говорящим названием «Рязань — детям». Как следует выспавшись, на следующий день, 31 мая, самые активные могут отправиться в лесопарк на благотворительный забег «Спорт во благо» — старт в девять утра. После пробежки — сразу на фестиваль детства в Зеленый театр ЦПКиО, а затем в парк Рязанского Дворца Первых, где с часу до пяти будет хозяйничать «Движение Первых». Завершится воскресенье праздником «Пусть всегда буду Я!» на площади перед ДК «Приокский». Первое июня — день самый насыщенный. С утра — в библиотеки: в Центральной детской библиотеке праздник «Навстречу солнцу!», в библиотеке имени Есенина — детский спектакль, а в филиале № 12 — игровая программа «День детских удовольствий». После обеда — перемещение к Дворцу молодежи, где в пять часов вечера начнется главное торжество. Чуть позже, в 17:30, на площади перед МКЦ выступит детский музыкальный театр «Созвездие Добра» с программой «Добро пожаловать в детство». А вечером сразу два события: в КДЦ «Октябрь» — «Здравствуй, лето — праздник детства», а на ступенях филармонии в Нижнем городском саду — «Сказки народов России».

