Звезда нашла выход: Бледанс рассказала, как заменила отпуск рабочими поездками

Эвелина Бледанс — женщина, которая успевает все: снимается в кино, ведет телепрограммы, играет в спектаклях, растит сына. Но даже у таких энергичных людей есть предел. В беседе с Общественной Службой Новостей актриса и телеведущая честно призналась: последние годы она не может позволить себе полноценный отпуск. Просто потому, что слишком занята, ее график расписан чуть ли не по минутам.

Но Бледанс — не из тех, кто жалуется. Она нашла выход, и выход этот гениален в своей простоте. Она начала совмещать работу с отдыхом. Причем делает это так органично, что уже и не чувствует необходимости в классическом отпуске. Вот свежий пример: гастрольный тур с блистательным спектаклем «Особенности национальной женитьбы» привез ее в прекрасный Киров. И что же? После выступлений команда не сидела в гостиничных номерах, а гуляла по городу, наслаждалась компанией, дышала новыми впечатлениями. До этого была поездка в Петергоф — с его шикарными садами и дворцами, а также в живописные пригороды Северной столицы. Так, между репетициями и выходами на сцену, Бледанс умудряется впитывать новые места, словно губка.

Актриса считает, что у нее пропало чувство обделенности. Нет этого неприятного «все отдыхают, а я пашу». Потому что отдых вплетен прямо в рабочие будни. Кроме того, путешествия стали наполненнее. Когда ты всего на пару дней в незнакомом городе, каждая свободная минута на вес золота. И Бледанс научилась эти минуты использовать на все сто — вместо бесцельного листания ленты в соцсетях. Также появился новый взгляд на работу: она перестала быть «каторгой», за которой маячит далекий отпуск, а стала частью насыщенной, интересной жизни.

Впрочем, от полноценного отпуска Эвелина окончательно отказываться не собирается. В планах — Крым или какой-нибудь другой российский курорт, где есть море. Настоящий отдых с пляжем, волнами и ничегонеделанием. Но уже без надрыва, без ощущения, что это единственная возможность выдохнуть за год.

