Победа над смертью: в Тюмени впервые вылечили рак, убивающий за три месяца

Медики совершили прорыв в отечественной медицине, сумев с помощью экспериментального метода спасти женщину от анапластического рака щитовидной железы, который обычно убивает человека за несколько месяцев. Об этом пишет Life.ru.

Смертельный диагноз и безуспешное лечение

Тюменские онкологи в тесном сотрудничестве с федеральными коллегами первыми в стране смогли подобрать эффективную терапию против одной из самых агрессивных злокачественных опухолей — анапластического рака щитовидной железы. Как сообщает региональное правительство в мессенджере Max, данная патология считается практически неизлечимой: в абсолютном большинстве случаев она приводит к летальному исходу всего через 3–5 месяцев после выявления.

История спасения началась с того, что 67-летняя пациентка обратилась к тюменским врачам с огромным новообразованием в области шеи, размер которого достигал порядка 10 сантиметров. Из-за стремительного роста опухоли женщина мучилась от непрекращающихся болей в голове и шее, а сами раковые клетки начали агрессивно прорастать в соседние здоровые ткани. Для выработки тактики спасения пациентку экстренно направили в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина.

Переломный момент и экспериментальный метод

В федеральном центре специалисты провели глубокие молекулярно-генетические исследования и иммуногистохимический анализ, чтобы детально изучить структуру опухоли. На основе полученных данных врачи назначили женщине индукционную химиотерапию, а затем и курс химиолучевого лечения. К сожалению, стандартные медицинские протоколы оказались совершенно бессильны — состояние больной продолжало ухудшаться, и из-за сильного давления опухоли она полностью потеряла способность самостоятельно питаться через рот.

Полное отступление болезни

Рискованный шаг и медицинская интуиция онкологов полностью себя оправдали. Борьба за жизнь женщины с применением инновационной иммунотерапии продолжалась на протяжении двух лет.

В результате длительного лечения врачам удалось добиться невероятного результата: смертоносная болезнь полностью отступила. В настоящий момент 67-летняя жительница региона чувствует себя хорошо, к ней вернулась способность свободно дышать, и она может самостоятельно принимать пищу. Этот случай стал важнейшим прецедентом для всей российской онкологической практики.