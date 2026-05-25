Газ в пол: Росавтодор экстренно поднимает скорость на главных дорогах страны

К концу 2026 года разрешенная скорость движения вырастет на ряде участков федеральных дорог, включая крымскую «Тавриду», после проведения модернизации инфраструктуры, сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на Росавтодор и госкомпанию «Автодор».

Скоростные изменения на дорогах Крыма и юга России

В частности, на крымской четырехполосной трассе «Таврида» планируется поднять планку разрешенной скорости с текущих 90 км/ч до 110 км/ч. Для юридического и безопасного перевода дороги в новый статус дорожникам необходимо полностью завершить монтаж системы стационарного уличного освещения — данные строительно-монтажные работы уже активно выполняются на объекте. Аналогичное повышение лимита до 110 км/ч запланировано на отдельных отрезках федеральных трасс М-3 «Украина» и М-4 «Дон», как только на них закончатся все этапы комплексной технической реконструкции.

Текущая карта скоростных режимов в стране

На сегодняшний день передвигаться со скоростью до 110 км/ч водители могут на Кольцевой автодороге (КАД) Санкт-Петербурга, а также на модернизированных участках следующих автомобильных дорог:

А-217 «Приморское полукольцо»;

М-2 «Крым» и М-7 «Волга»;

М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия»;

Отдельные зоны магистралей М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон» и новой М-12 «Восток».

Максимальный для Российской Федерации лимит в 130 км/ч сейчас официально действует лишь на немногих высокоскоростных трассах. Разогнаться до этой отметки разрешено на платной магистрали М-11 «Нева» (между Москвой и Санкт-Петербургом), а также на участке обхода населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка на автодороге М-4 «Дон».

Статистика ведомств и правила ПДД

По внутренним статистическим отчетам госкомпании «Автодор», на текущий момент ровно 33% от всей протяженности находящейся в ее ведении дорожной сети уже переведено на повышенный режим эксплуатации. Действующие Правила дорожного движения позволяют собственникам трасс по согласованию с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения поднимать планку до 130 км/ч, однако в реальной практике такой возможностью сейчас пользуется исключительно «Автодор» на своих платных скоростных участках.