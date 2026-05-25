«Металлический исход»: жители Рязанской области избавились от пяти тонн монет за две недели

В Рязанской области случился настоящий «металлический исход». С 6 по 18 апреля 2026 года там проходила акция под названием «Монетная неделя», и жители, судя по всему, давно ждали возможности избавиться от звенящего груза. В итоге набралось больше пяти тонн мелочи. Люди несли копейки, пятаки, гривенники, и все это добро можно было без комиссии обменять на бумажные банкноты или положить на счет. Об этом сообщает издание 7info со ссылкой на пресс-службу рязанского отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Какую мелочь рязанцы сдавали охотнее всего? Первое место с большим отрывом заняли монетки в 10 копеек. Их насчитали 324,5 тыс. штук — это целая четверть от всей армии железных кружочков. Видимо, люди устали от «гривенников», которые вечно выпадают из карманов. А вот самые редкие экземпляры — однокопеечные. Их наскребли всего 764 штуки. Что вполне логично: копейки последние годы почти исчезли из оборота, их и встретить сложно. Общая сумма, которую вернули в оборот, составила почти 3,7 млн рублей. Три с лишним миллиона железом!

Что это значит на практике? Во-первых, мелочь снова пошла в дело. Магазины и банки получат долгожданную разменную монету, а людям не придется держать дома килограммы «железа», которые годами лежат мертвым грузом в копилках и вазах. Во-вторых, больше шестидесяти торговых точек региона подключились к акции, так что обменять мелочь можно было буквально за углом. И самое приятное: некоторые банки и магазины решили не останавливаться и продолжают принимать монеты даже после официального завершения «Монетной недели».

Ранее сообщалось, что в конце 2025 года в России собрали рекордные 245 млн рублей мелочью за «Монетную неделю».