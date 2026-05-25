Гостью приняли по низшему статусу: политолог раскрыл, зачем Тихановская ездила к Зеленскому

В Киев приехала гостья, чье имя давно стало символом белорусской оппозиции. Светлана Тихановская, пользующаяся активной поддержкой Европейского союза, встретилась с Владимиром Зеленским. Новостные агентства тут же начали гадать: что означает этот визит на фоне серьезного ухудшения отношений между Украиной и Белоруссией? Мнение Общественной Службе Новостей высказал доктор экономических наук, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. И его диагноз звучит жестко.

Эксперт не скрывает иронии: «гостья достойна принимающей стороны, как и принимающая сторона достойна гостьи, но есть нюанс». Нюанс в том, что Тихановская, по словам Межевича, не обладает юридической властью и вообще никакими рычагами влияния. Она, цитата, «хозяйка своего носового платка». Да, Зеленский — тоже, строго говоря, юридически уже не президент Украины. Но у него, как подчеркивает эксперт, есть армия и устойчивые контакты с ЕС. Ему прощают абсолютно все. А Тихановская не представляет никого, кроме самой себя. Белорусская оппозиция может собирать информацию, но этим в Европейском союзе и без нее занимаются профессионалы. Так что глобальные вопросы, уверен Межевич, точно не ее ума.

Он обратил внимание, как принимали гостью в Киеве. По самому низкому статусу. Это не случайно. И зачем она вообще приехала — вопрос остается открытым. Тем более что ситуация с угрозами Зеленского в адрес Белоруссии, по наблюдениям эксперта, выглядит все более шатко. Сначала он угрожал Лукашенко до ядерных учений. А теперь вдруг поручил МИД разработать меры дипломатического давления. Межевич сравнивает это с человеком, который в понедельник обещает въехать в Минск на белом коне, а во вторник выясняется, что конь давно валяется в канаве. Словом, реальной силы за этими заявлениями не стоит.

По словам эксперта, один миллион долларов для Тихановской — сумма внушительная, а для украинского олигархата — это так, на три дня в Куршевеле погулять. И эта разница в масштабах, возможно, лучше всего объясняет, почему визит белорусского оппозиционного политика вряд ли приведет к каким-то тектоническим сдвигам. Тихановская — фигура символическая, но не более. А реальные решения в Белоруссии, как и прежде, принимает Александр Лукашенко. И ни визиты в Киев, ни миллионы от европейских спонсоров этого факта не меняют.

