«Тщательно отрабатывается криминальная версия»: Следователи раскрыли новые детали поисков семьи Усольцевых

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, данное направление проверяется наиболее детально.

«Тщательно отрабатывается криминальная версия исчезновения семьи», — заявила официальный представитель следственных органов.

Интенсивная фаза поисков продолжалась с сентября 2025 года до момента установления устойчивого снежного покрова. Возобновление активных мероприятий произошло 23 мая, когда спасатели вновь выехали в район предполагаемого исчезновения людей для поиска Усольцевых. В ходе трехдневной операции задействовано пять специалистов и четыре единицы техники. Начиная с 24 мая к розыску подключились представители Следственного комитета, а также поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Ранее сообщалось о том, что Усольцевы не заблудились, а стали жертвой критической ошибки навигатора.