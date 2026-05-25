«Тщательно отрабатывается криминальная версия»: Следователи раскрыли новые детали поисков семьи Усольцевых
Сотрудники правоохранительных органов уделяют приоритетное внимание криминальной версии без вести пропавших членов семьи Усольцевых.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, данное направление проверяется наиболее детально.
«Тщательно отрабатывается криминальная версия исчезновения семьи», — заявила официальный представитель следственных органов.
Интенсивная фаза поисков продолжалась с сентября 2025 года до момента установления устойчивого снежного покрова. Возобновление активных мероприятий произошло 23 мая, когда спасатели вновь выехали в район предполагаемого исчезновения людей для поиска Усольцевых. В ходе трехдневной операции задействовано пять специалистов и четыре единицы техники. Начиная с 24 мая к розыску подключились представители Следственного комитета, а также поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Ранее сообщалось о том, что Усольцевы не заблудились, а стали жертвой критической ошибки навигатора.