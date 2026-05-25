Идеальный холестерин — не панацея: кардиохирург Лондон назвал скрытые убийцы сердца

Многие пациенты, получив анализ с идеальными цифрами холестерина, расслабляются и думают, что их сердце под броней. Кардиохирург Джереми Лондон развеял этот опасный миф: норма холестерина не отменяет инфаркт, если у вас есть стресс, курение или бессонница. Врач призвал не радоваться раньше времени. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Кардиохирург Джереми Лондон заявил: одно из самых распространенных заблуждений — что при идеальном уровне холестерина сердце в полной безопасности. На самом деле существует целый ворох других факторов риска. И они способны убить даже при нулевых бляшках.

По словам хирурга, высокое артериальное давление, курение, хронический стресс, проблемы со сном и наследственность — все это работает независимо от холестерина. Человек может быть веганом с супер-липидограммой, но если он курит пачку в день и не спит ночами, его сосуды все равно будут страдать. Лондон подчеркнул: «Если у вас есть факторы риска, ваш уровень холестерина может нуждаться в значительном снижении». То есть даже «хорошие» цифры иногда бывают недостаточно хороши.

Хирург советует не зацикливаться на одном показателе, а смотреть на образ жизни в комплексе. Бросайте курить, находите способы справляться со стрессом, наладьте сон и регулярно измеряйте давление.

