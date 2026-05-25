Трагедия в Старобельске продолжает сотрясать информационное поле. В ночь на 22 мая вооруженные силы Украины нанесли удары по учебному корпусу и общежитию местного профессионального колледжа, который входит в структуру Луганского государственного педагогического университета. Цифры, которые приводят информагентства, заставляют кровь стынуть в жилах: внутри находились 86 человек. Большинство из них — подростки от 14 до 18 лет. В итоге 21 погибший, 65 раненых. Это не просто сводка с фронта. Это массовая гибель детей. Член Президиума «Офицеров России», участник специальной военной операции Тимур Сыртланов в беседе с Общественной Службой Новостей называет вещи своими именами: это очередной чудовищный террористический акт со стороны киевского режима.

По его словам, никаких «ошибок», «сбоев навигации» или «не тех целей», по его словам, быть не может. Ракеты летели именно туда, куда их направляли. Ударили по зданию, где ночью спали дети. Эксперт подчеркивает: попытки оправдаться через искусственный интеллект или плохую разведданные здесь не работают. Это было осознанное решение.

Сыртланов убежден: этот теракт встанет в один ряд с самыми гнусными преступлениями киевского режима. И рано или поздно, но по итогам специальной военной операции должен состояться международный военный трибунал. Где вспомнят и Старобельск, и Бучу, и Мариуполь, и многие другие трагедии. Где руководство неонацистов ответит за каждую разбитую судьбу. Конечно, последующие ответные удары России — тяжелые, мощные — не способны перекрыть ту горечь утраты, которую переживают родители, навсегда потерявшие своих детей. Да и не могут. Но Сыртланов подчеркивает другое: после таких трагедий только укрепляется понимание, что цели и задачи специальной военной операции должны быть выполнены до конца.

Смысла комментировать «военные цели» удара по спящему общежитию, по словам эксперта, нет. Потому что никаких военных целей там быть не может в принципе. Есть только желание убивать и сеять страх. И пока одни рассуждают о дипломатии и перемириях, другие просто стреляют по детям. Возможно, именно в такие моменты особенно остро понимаешь, почему завершение этой войны не может быть «заморозкой» или компромиссом с теми, кто считает допустимым уничтожать подростков в их собственных кроватях. Трибунал, наказание, победа — вот что, по мнению Сыртланова, должно последовать за этой трагедией. Иного не дано.

