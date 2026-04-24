С 1 мая вводятся комиссии за переводы по СБП: как это ударит по ценам

С 1 мая при переводах через Систему быстрых платежей в адрес ИП, самозанятых и компаний начнут взимать небольшие комиссии в несколько копеек или рублей за операцию. Однако заметного роста цен в магазинах из-за этого ждать не стоит — новые издержки слишком малы по сравнению с уже действующими расходами на эквайринг. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии, кандидат экономических наук Николай Головецкий.

Что именно меняется в СБП с 1 мая

СБП изначально создавалась как более дешевая альтернатива эквайрингу для бизнеса: при комиссиях по картам в среднем 1–3,5% (а с 2026 года еще и с НДС) многие банки брали за прием платежей по QR-коду 0,2–0,7% от суммы, для социально значимых товаров и услуг — до 0,4%. Это делало расчеты через СБП заметно выгоднее для малого и среднего бизнеса.

Теперь Банк России детализировал «символические» комиссии за коммерческие операции через СБП. Они взимаются, если хотя бы один из участников перевода — компания, ИП или самозанятый. Размер зависит от суммы: от 5 копеек при переводах до 125 рублей до 3 рублей при суммах от 6 тыс. до 1 млн рублей. Тариф действует и на списание, и на зачисление: при переводе, например, 5 тыс. рублей ИП общая комиссия для обеих сторон составит 4 рубля. За трансграничные переводы между физлицами вводится фиксированная комиссия 6 рублей.

При этом переводы «физлицо — физлицо» внутри страны, а также платежи в пользу государства (налоги, штрафы, пошлины) остаются без комиссии.

«Регулятор подчеркивал, что базовые переводы для граждан по-прежнему бесплатны и прямого повода менять тарифы для населения у банков нет», — отметил Головецкий.

Формально новые ставки — это внутренняя плата между банками, а не прямой сбор с покупателей.

Повлияют ли новые комиссии на цены и поведение людей

Главный вопрос для покупателей — отразятся ли комиссии СБП в ценниках. По оценке экономиста, прямого удорожания из-за самих тарифов ждать не стоит.

«Даже максимальная комиссия в 3 рубля за операцию несопоставима с теми процентами, которые бизнес давно платит за прием карт. В структуре себестоимости товара это копейки, которые, как правило, просто „растворяются“ в общих расходах», — пояснил эксперт.

Куда заметнее может оказаться психологический эффект, считает он. На фоне обсуждения комиссий россияне активно уходят в наличные: только с 1 по 17 апреля, по данным ЦБ, в оборот вышло около 470 млрд рублей, а объем наличных достиг 20,34 трлн рублей — максимума с начала года.

«Это опасный тренд: при том, что доля безналичных платежей в рознице достигла 88%, возврат к наличке повышает издержки и снижает прозрачность экономики», — подчеркнул Головецкий.

По его словам, ключевым фактором станет поведение самих банков: если они не начнут закладывать внутренние расходы по СБП в тарифы для граждан и бизнеса, система останется выгодным инструментом и для магазинов, и для покупателей.

«При текущих параметрах СБП сама по себе не способна разогнать инфляцию. Гораздо важнее сохранить доверие к безналичным расчетам и не вернуть экономику в кэшовый оборот», — резюмировал эксперт.

