Стало известно, когда и где похоронят Людмилу Чурсину

Народную артистку СССР Людмилу Чурсину, скончавшуюся 10 июня на 85-м году жизни, похоронят в пятницу, 12 июня, сообщило РИА Новости. Церемония прощания пройдет в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что местом упокоения актрисы станет Сестрорецкое кладбище. Причиной ухода артистки из жизни стала продолжительная болезнь.

Как уточняется, около года Людмила Алексеевна боролась с онкологическим заболеванием. Точный диагноз официально не раскрывается. Кроме того, актриса страдала от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Сама Чурсина неоднократно признавалась, что это расплата за ее многолетнюю пагубную привычку. Она курила более полувека и не могла избавиться от этой зависимости. Болезнь постепенно разрушала здоровье, но актриса продолжала работать, пока позволяли силы.

Людмила Алексеевна не дожила до своего 85-летия чуть больше месяца. 20 июля 2026 года ей должно было исполниться 85 лет.

Ранее сообщалось, что квартиры покойной актрисы Людмилы Чурсиной могут перейти ее племяннику.