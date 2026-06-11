На подмосковном заводе будут выпускать больше пластырей

Компания в Клину стала участницей федерального проекта «Производительность труда», и первым направлением для внедрения улучшений выбран процесс изготовления пластырей, сообщили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Для реализации задач по оптимизации на заводе прошла встреча представителей предприятия с экспертами Регионального центра компетенций Московской области. Специалисты РЦК МО помогут сотрудникам компании освоить методы бережливого производства. Эти инструменты позволяют совершенствовать рабочие процессы и повышать эффективность без существенных дополнительных вложений.

Целевые показатели преобразований достаточно конкретны: предполагается, что благодаря внедряемым решениям длительность производственного цикла сократится на 10%, объем выработки на каждом рабочем месте вырастет на аналогичную величину.

«Альпина пласт» функционирует как предприятие полного цикла: здесь не только выпускают, но и разрабатывают различные медицинские изделия. В ассортименте компании — спринцовки и иные товары из ПВХ, продукция для матерей и детей, средства ухода за пациентами, полимерные контейнеры, а также пластыри.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.