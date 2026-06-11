Форвард «Спартака» Угальде может покинуть клуб

Агент намекнул, что в ближайшее межсезонье костариканец может покинуть российский клуб. У него есть предложения из европейских клубов, а также из Бразилии и Мексики.

«Считаю, что у Манфреда завершился хороший этап. Мы бы хотели сделать новый шаг, хотя спортивный директор и тренер „Спартака“ рассчитывают оставить его в команде», — сказал Морсинк.

Манфред Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года из голландского «Твенте» за €13 млн. Контракт с московским клубом рассчитан до 2028 года. В минувшем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал четыре передачи в 38 матчах за «Спартак». В сезоне 2024/25 Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 голами.

Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется форвардом «Локомотива» Дмитрием Воробьевым.