С 1 марта вырастет размер социальных выплат: кого это коснется и на сколько повысят пособия

С 1 марта 2025 года вырастет размер социальных выплат для некоторых категорий граждан. Подробнее о том, кого это коснется и насколько повысят размер пособий — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пособия по беременности и военные пенсии

Планируется увеличение пособий по беременности и родам для женщин, которые потеряли работу в связи с ликвидацией предприятия. Теперь размер выплаты составит сумму регионального прожиточного минимума. Ранее пособие составляло 920 рублей.

Повышение социальных выплат коснется и военных пенсий. Выплата станет больше на 4,4% не только для военных пенсионеров, но и приравненных к ним сотрудников других ведомств: полиции, Росгвардии, ФСИН, пожарных, судебных приставов и супругов военнослужащих.

Кому еще повысят выплаты

Также с 1 марта на 10% вырастут пенсии российских пенсионеров. Основное повышение, на 7,3%, связано с индексацией страховых пенсий, которая затронет всех получателей выплаты, а дополнительное повышение ожидается в связи с корректировкой размера выплаты под фактический уровень инфляции, который оказался выше прогнозов. Согласно предварительным данным, прибавка составит порядка 2,5%.

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Ежемесячные выплаты, которые также вырастут на 7,3% процентов из-за уровня инфляции, затронут людей с инвалидностью, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и другие категории граждан, которые имеют право на социальные пособия.

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