Блокировать счета будут чаще: что изменит новая реформа ЦБ

Банк России планирует изменить практику банков в сфере антиотмывочного законодательства. Таким образом, будут скорректированы правила, на основании которых принимается решение о блокировке того или иного счета. Нововведения могут затронуть сделки с драгоценными металлами, финансовыми компаниями, попадающими в «черный список» ЦБ, а также адвокатов, нотариусов и самозанятых. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт отметила, что последние обновления в Положение «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вносились в марте 2023 года.

«В 2025 году Мегарегулятором подготовлен ряд поправок, направленных на ужесточение контроля за финансированием терроризма путем расширения так называемых «непубличных индикаторов сомнительности» клиента, который содержит более 100 позиций, связанных с обналичиванием, выводом капитала за рубеж, транзит и вывод денег на счета физлиц и так далее», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Детального описания индикаторов в публичном документе нет, чтобы не давать возможности злоумышленникам их обойти.

«Более того, список сомнительных индикаторов не является исчерпывающим. Кредитное учреждение сможет дополнить его своими критериями, исходя из масштаба и специфики деятельности», — добавила экономист.

Сегодня вносимые поправки, по словам эксперта, как никогда актуальны, поскольку с 2012 года схемы мошеннических действий стали все более изощренными.

«Надо отметить, что в целом государственная политика последних лет так или иначе была направлена на ужесточение контроля и повышением прозрачности операций, связанных с получением доходов и совершением расходов юридическими и физическими лицами. Теперь, под пристальным вниманием окажутся бюджетные расходы, а также операции клиентов банков с цифровым рублем», — продолжила Проданова.

Предполагается, что для выявления сомнительных операций с цифровым рублем, будет даже разработана специальная программа, позволяющая проверить подобного рода операции на связь с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Новые признаки, на основании которых банк будет признавать операцию «сомнительной» затронут сделки с драгоценными металлами, финансовыми компаниями, попадающими в «черный список» ЦБ, операции, связанные с распределением государственных ресурсов или затрагивающие физических лиц, получающих вознаграждение на постоянной основе. Например, адвокатам, нотариусам, самозанятым», — заключила эксперт.

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