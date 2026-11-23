50-летняя балерина Анастасия Волочкова призвала поклонников 65-летнего шоумена и актера Никиты Джигурды помолиться за его здоровье, передает MK.RU.

По словам артистки, состояние Джигурды серьезно осложнилось и сейчас он находится под наблюдением врачей.

Как рассказала Волочкова, первые проблемы со здоровьем у артиста возникли во время пребывания в Екатеринбурге. У него резко повысилось давление, однако Джигурда не стал обращаться за помощью.

«Он отказался от скорой помощи. Он никогда не показывал никаких недугов и не признавался в них. По прилете в Москву давление у него сильно упало», — рассказала Анастасия.

Джигурду доставили в Боткинскую больницу, где, по информации балерины, ему диагностировали обширный инфаркт и провели операцию с установкой стента.

Накануне сам Никита Джигурда вышел на связь после госпитализации.