Привычная еда не всегда работает на здоровье: одни продукты поднимают давление напрямую, другие запускают сбои в сосудах и обмене веществ.

Кофе, чай и какао

Кофеинсодержащие напитки за счет полифенолов и антиоксидантов снижают воспаление, укрепляют сосуды и в долгосрочной перспективе уменьшают риски сердечно-сосудистых проблем, действуя как легкая тренировка или контрастный душ. Но это работает только на фоне полного благополучия. Если давление уже повышено, активна симпатическая нервная система или человек возбужден, кофе, крепкий чай или какао дополнительно сузят сосуды.

Что бьет по сосудам и меняет состав крови еще.

Соль и сахар. Квашеная капуста, рассольные сыры, икра (включая модную белую), томатная паста и сок задерживают воду, а соль выводится тяжелее и буквально «застывает» в тканях. Сахар, белые булки, газировка (раздражающая слизистую и ускоряющая всасывание глюкозы) и горькое пиво с высоким инсулиновым индексом опасны при инсулинорезистентности и преддиабете: кровь становится вязкой, сердцу сложнее ее качать, давление растет, а мозг страдает от гипоксии.

Зелень и белковые диеты. Зеленые овощи богаты витамином К — он нужен для усвоения кальция, но при переборе (например, из-за зеленых смузи или растительных добавок) загущает кровь, заставляя организм поднимать давление, чтобы ее протолкнуть. Особенно это рискованно при жестких сосудах после инфаркта или инсульта. Избыток белка на модных диетах перегружает почки выводом азотистых соединений и сбивает их регуляторную работу.

Фруктоза. Встречается в сладких фруктах (бананах, винограде) и продается отдельно. Ее часто путают со здоровым питанием, хотя она блокирует гормон насыщения лептин, провоцирует переедание, ведет к ожирению печени (стеатозу и гепатозу) и сбою липидного обмена. На поврежденных стенках сосудов формируются холестериновые бляшки, мешающие кровотоку.

Трансжиры, масла и жарка. Маргарин из выпечки, слоеного теста, пиццы и фастфуда разрушает клеточные мембраны, а нехватка клетчатки и качественных омега-3 лишает кишечник и сосуды защиты от воспаления. Рафинированные масла в пластике на свету окисляются, а жарка на любом масле (даже оливковом или льняном) разрушает коллаген — капилляры и сосуды «засахариваются» и теряют эластичность.

При метаболическом синдроме и сбоях нервной системы как главного регулятора организма сосуды хуже реагируют на оксид азота, который в норме должен расширять их после стресса — например, при резком испуге на дороге. Если стенки забиты бляшками, растет риск сосудистого криза, а регулярная жареная картошка с копченой колбасой или жареное красное мясо лишь ускоряют этот сценарий.