Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал неприемлемыми требования России об обсуждении будущей архитектуры безопасности в Европе. Об этом сообщает The Guardian.

По мнению генсека альянса, предложения Москвы, выдвинутые в 2021 году, фактически отбрасывают НАТО к положению 1997 года и означают движение назад, к границам 1991-го. Рютте отметил, что в альянсе никто не поддерживает такой сценарий.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности России обсуждать архитектуру европейской безопасности в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что президент Франции Макрон случайно назвал себя украинцем.