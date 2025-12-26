Самая модная на корпоративе: в Подмосковье на 28% вырос спрос на услуги стилистов перед Новым годом

В 2025 году среди жителей Московской области на 28% вырос спрос на услуги стилистов в период новогодних корпоративов по сравнению с прошлым годом, выяснили эксперт «Авито». Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Средняя стоимость консультации стилиста в регионе начинается от 5 тыс. рублей. Самой востребованной услугой в ноябре-декабре 2025 года стало создание образа — спрос на нее увеличился почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Интерес к разбору гардероба вырос на 96%, к шопинг-сопровождению — на 78%, к имидж-консультации — на 70%, а к подбору гардероба — на 55%.

«В условиях предновогодней загруженности и сложностей с организацией совместного шопинга в офлайн-магазинах все больше людей выбирают онлайн-формат. В ноябре-декабре 2025 года спрос на онлайн-шопинг-сопровождение в Московской области вырос на 74% год к году», — заявили эксперты.

По данным аналитиков, в конце 2025 года средние зарплатные предложения в бьюти-сфере Подмосковья также выросли на 26% по сравнению с прошлым годом. Сотрудникам салонов красоты в среднем предлагают 107,8 тыс. рублей в месяц. Визажисты Подмосковья перед Новым годом зарабатывают в среднем 79,1 тыс. рублей (рост зарплат на 46% за год), парикмахеры — 105,4 тыс. рублей (+33%), мастера по наращиванию ресниц — 103,9 тыс. рублей (+31%), барберы — 156,8 тыс. рублей (+30%), мастера эпиляции — 65,7 тыс. рублей (+21%); бровисты — 70,3 тыс. рублей (+17%), мастера ногтевого сервиса — 107,6 тыс. рублей (+16%).

Фактический доход может варьироваться в зависимости от опыта, сферы и системы оплаты, включая бонусы и проценты с оказанных услуг, отметили эксперты. Как правило, специалисты бьюти-индустрии в Московской области работают посменно или проектно — наиболее распространены графики 2/2, 3/3 и 3/2.

