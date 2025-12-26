Шестидневная рабочая неделя в России: почему врачи и экономисты считают идею опасной

Врачи и экономисты выступили против предложения вводить шестидневную рабочую неделю в России. В чем риски шестидневки для здоровья и трудоспособности сотрудников — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Нагрузка на людей

Ранее академик РАН, вице-президент Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России следует рассмотреть переход на шестидневную рабочую неделю. По его словам, такой формат не окажет негативного влияния на здоровье граждан, пишут РИА Новости.

Заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» не согласился с инициативой Онищенко.

«Шестидневный режим работы нарушит ритм жизни, имеющийся в России. Это также скажется на здоровье россиян, потому что будет возрастать физическая и психологическая нагрузка. Одного дня для отдыха мало», — пояснил эксперт.

Специалист напомнил, что в Европе, наоборот, предлагают перейти на четырехдневную рабочую неделю для того, чтобы дать сотрудникам отдых.

«Я считаю, что пятидневная рабочая неделя — самая оптимальная», — заключил Осипов.

Рост трат

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что заявление Онищенко идет вразрез с потребностями современного рынка труда и работников.

«Современный сотрудник, работающий в офисе, на производстве высокоинтеллектуального или физического труда находится в условиях сильнейшей переработки как физической, так и психологической, а также в условиях постоянной неопределенности, стресса и многозадачности. Поэтому добавлять человеку еще один рабочий день, я считаю, неуместно», — заявила эксперт.

Фото:

Работа гражданам нужна для обеспечения материального достатка и счастливой жизни, отметила она.

«Дополнительная рабочая нагрузка добавит психологических стрессов, а значит, что и конфликтов на производстве, в офисе станет больше. Это приведет к выгораниям и дополнительным затратам работодателя на психологов, корпоративные мероприятия и командообразование. Такая инициатива негативно скажется на производительности труда, эффективности компании, а также на ВВП и налоговом бюджете», — выразила мнение экономист.

Специалист напомнила, что сотрудники заинтересованы в дополнительном выходном дне для себя и своей семьи. Это позволит им направить силы на личностное развитие и отключение от постоянного информационного шума, многозадачности и работы.

«Тем более, цифровые технологии не оставляют человека без работы, до и после работы он продолжает быть в рабочем режиме в рамках чатов и почты. Поэтому человеку требуется дополнительный выходной день, дабы отключиться, переключиться и понять, ради чего он на самом деле живет, работает. Кроме того, перед нами стоит задача улучшения демографической ситуации в стране», — отметила она.

Эксперт напомнила, что президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увеличить коэффициент рождаемость в РФ с 1,4 до 2.

«А как этим заниматься, когда человеку будут добавлять шестидневку, тем более в отношении женщин. Если женщине добавить дополнительный рабочий день, то ей просто некогда будет заниматься не то что деторождением, но еще и развитием и здоровьем уже имеющихся детей», — подчеркнула специалист.

Экономист рекомендовала подумать над тем, как улучшить условия работы для россиян, повысить их производительность и желание быстрее сделать свои обязанности за кратчайший срок.

«Людей становится меньше, а работы становится только больше, несмотря на все цифровые технологии. Скорее всего, с этим и связано заявление Онищенко, то есть перераспределить рабочие, производственные, интеллектуальные, физические задачи на большее количество дней, но от этого россияне счастливее не станут, скорее всего, впадут в большее состояние стресса и депрессии», — заключила Литвиненко.

