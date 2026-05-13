Самый дешевый суперфуд: сколько фасоли нужно есть, чтобы жить вечно

Регулярное употребление бобовых в количестве до 3–7 порций в неделю связано с более низкими рисками хронических заболеваний, но работает только в контексте общего рациона и образа жизни. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала нутрициолог Мария Румянцева.

Ранее один из самых известных исследователей человеческого долголетия Дэн Бюттнер заявил, что фасоль является суперфудом, который снижает риск преждевременной смерти на 8%.

«Бобовые действительно можно назвать очень полезной группой продуктов, но термин „суперфуд“ я бы все же не использовала. Потому что нет одного какого-то продукта, который сам по себе „спасает здоровье“, важен общий рацион и образ жизни», — объяснила эксперт.

По словам Румянцевой, нут, фасоль, чечевица, горох, эдамаме содержат растительный белок, клетчатку, железо, магний, калий и фолаты. Их регулярное употребление связано с более низкими рисками сердечно-сосудистых заболеваний, лучшим контролем сахара и холестерина, а также более длительным чувством сытости.

«Для большинства людей хорошим ориентиром можно считать 3–7 порций бобовых в неделю — это примерно 80–150 граммов готовых бобовых за один прием пищи. Небольшая порция ежедневно — вполне нормальный вариант для здорового человека», — уточнила нутрициолог.

По ее словам, осторожно нужно относиться и к обещаниям вроде «фасоль укрепляет иммунитет» или «улучшает волосы».

«Бобовые могут поддерживать здоровье как часть полноценного рациона, но не работают как отдельный суперпродукт», — подчеркнула специалист.

Полностью исключать бобовые, отметила эксперт, нужно редко. С осторожностью вводить их в рацион стоит людям с синдромом раздраженного кишечника, при обострении гастрита, колита, болезни Крона, при выраженном вздутии и плохой переносимости FODMAP-продуктов, а также иногда при хронической болезни почек — по рекомендации врача.

«Чаще всего проблемы возникают не из-за самих бобовых, а из-за слишком резкого увеличения их количества в рационе. Если вы раньше почти не ели бобовые, начните с маленьких порций — например, добавьте одну столовую ложку в крупу или салат, и не забывайте про достаточное количество воды», — посоветовала Румянцева.

