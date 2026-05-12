Названо ежедневное число шагов, после которого организм начинает «молодеть»

Регулярная ходьба в объеме 8,5–12 тысяч шагов в сутки способна существенно снизить риск сердечно‑сосудистых заболеваний, диабета и преждевременной смерти, вплоть до сохранения активного здоровья к 80–90 годам. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала заведующая поликлиникой № 2 «Военный городок» Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Елена Ревкова.

По ее словам, для заметного эффекта на здоровье достаточно от 8,5 до 12 тысяч шагов в день.

«Недавние исследования показывают, что около 8 500 шагов в день помогает поддерживать нормальный вес и способствует сохранению результатов похудения на многие месяцы», — отметила Ревкова.

Оптимальным диапазоном врач называет 10–12 тысяч шагов в сутки.

«Такая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, укрепляет мышцы и кости, положительно влияет на настроение и когнитивные функции», — пояснила терапевт.

При этом, подчеркнула специалист, важно не столько «догнать цифру», сколько выдерживать режим каждый день.

«Постоянство важнее количества: регулярные шаги ежедневно приносят больше пользы, чем редкие, но очень интенсивные нагрузки», — добавила врач.

