Самый дорогой праздник: каждый десятый москвич уже подготовил дом к Новому году — сколько денег уходит на украшения

Девять из десяти москвичей планируют украшать свои дома к предстоящему Новому году, потратив на праздничные изделия в среднем 5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитиков сервиса «Авито», доступного интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Чаще всего подготовка начинается за одну-две недели до торжества: так ответили 34% опрошенных. Еще 19% планируют заняться декором в начале декабря, а 21% предпочитают оставлять украшение дома на последние числа месяца. Нашлись и те, кто уже создал праздничное настроение у себя дома — таких 11% (каждый десятый москвич), и в основном это молодые люди 18–24 лет (21%).

Неизменным символом праздника остается елка: 85% москвичей не представляют Новый год без нее. Большинство выбирает искусственные варианты, в то время как живую ель намерены поставить 19% респондентов — чаще всего представители поколения зумеров (24%). Кроме того, 72% планируют украсить дом гирляндами.

На остальных элементах декора вкусы разных поколений расходятся. Старшие москвичи чаще выбирают классические решения — фигурки Деда Мороза и Снегурочки (46-49%) и винтажные игрушки из СССР (28-29%). Молодежь же делает ставку на атмосферность и технологичность: свечи (27%), «умные» гирлянды (25%) и украшения ручной работы (22%).

В среднем горожане планируют потратить на новогоднее оформление около 5 тыс. рублей, при этом молодежь — примерно на четверть больше остальных. При этом 34% рассчитывают уложиться в сумму до 3 тыс. рублей, 21% — в 5 тыс. рублей, а 18% готовы выделить до 10 тыс. рублей. Еще 11% намерены потратить и более крупную сумму.

