Мандарины очищают легкие: ученые раскрыли удивительные свойства цитрусов, но есть продукт эффективнее и дешевле

Мандарины могут принести пользу легким: согласно исследованию, опубликованному в Environment International, витамин С помогает снижать вред от загрязненного воздуха. Врач-пульмонолог, аллерголог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Елена Пятикова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, чем мандарины могут помочь организму, а также назвала более дешевый и полезный продукт, способный заменить цитрусы.

В ходе работы ученые воздействовали частицами городской пыли на мышей и культуры человеческих клеток, фиксируя реакцию организма. Оказалось, что даже умеренный уровень загрязнения вызывает воспаление и нарушает работу митохондрий в клетках легких — они увеличиваются, разрушаются и начинают вырабатывать избыток агрессивных форм кислорода. Витамин С заметно смягчал эти эффекты: уменьшал воспалительные реакции, поддерживал нормальное состояние митохондрий и снижал общий ущерб легочной ткани. В эксперименте использовалась доза в 1 г витамина С в сутки, но такая дозировка может спровоцировать аллергию. Зато три-четыре мандарина в день (примерно 100 мг витамина С) — удобный и безопасный способ получить нужное количество витамина жителю обычного города, без лишнего сахара и калорий. Эксперт Пятикова подчеркнула, что витамин C считается универсальным антиоксидантом.

«В продуктах его трудно дозировать, таблетки, четко дозированный в этом числе. Но польза от свежих овощей и фруктов состоит в том, что там еще много других микроэлементов», — пояснила специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее словам, важно понимать, что мандарины не «очищают» легкие в прямом смысле.

«Они не выводят частицы пыли и не восстанавливают поврежденный эпителий. Их действие опосредовано — за счет доставки витамина С, который снижает выраженность воспаления и защищает клеточные структуры от окислительного стресса. Это можно рассматривать как дополнительную поддержку организма, но не как лечебный механизм, способный нейтрализовать последствия длительного пребывания в загрязненной среде», — выразила мнение врач.

При этом эксперт подчеркнула, что куда полезнее квашеная капуста или просто капуста свежая.

«Она совсем не аллергенная. А мандарины — очень спорно, несмотря на то, что цитрусы имеют большое количество витамина C и полезны при ОРВИ», — заключила Пятикова.

