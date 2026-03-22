Секрет настоящей привлекательности: певица Юлия Ковальчук дала совет любительницам косметологии и бьюти-трендов

Певица Юлия Ковальчук во время пресс-подхода на концерте «Звезды Дорожного радио» раскритиковала современные стандарты женской красоты и рассказала о негативной реакции мужчин на внешние изменения женщин, передает корреспондент интернет-издания «Подмосковье Сегодня».

Журналисты поинтересовались у артистки, не считает ли она требования к женской внешности слишком высокими. Исполнительница ответила, что из-за избытка информации у многих женщин изменилось восприятие реальности. По ее словам, девушки стремятся соответствовать идеалам, которые на самом деле не нужны самим мужчинам.

«Просто большее количество мужчин, моих друзей, знакомых, которые начинают обсуждать те изменения, которые делают над собой женщины, приводят их в ужас», — сообщила Ковальчук.

Помимо этого, певица порекомендовала женщинам учитывать мнение своих партнеров перед проведением косметических процедур. Она отметила, что зачастую мужчин полностью устраивает естественный вид их спутниц.

Артистка добавила, что в обществе сейчас наблюдается странное стремление к одинаковой внешности и чрезмерному омоложению.

«Возможно, их вполне устраивает, и более того, они любят то, как вы выглядите на самом деле», — заявила исполнительница.

