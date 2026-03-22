«Секрет не в позах»: певец Алексей Чумаков рассказал, как получать удовольствие от любви
Фото: [Подмосковье сегодня/Дмитрий Некрасов]
Секрет удовольствия от любви в самой любви, а не в позах. Об этом певец Алексей Чумаков заявил журналистам на концерте «Звезды Дорожного радио», передает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».
Чумаков рассказал, что старается выглядеть достойным своей красавицы-жены Юлии Ковальчук. Однако все в рамках разумного — инъекций 45-летний певец избегает.
«Конечно, я делаю уколы красоты в мышцу. Я не делаю уколы красоты. У меня просто красивая жена, и я должен стараться выглядеть достойным ее. Поэтому я стараюсь не есть на ночь, чуть-чуть заниматься растяжечкой своей спины, не болеть», — поделился он.
Во время занятий спортом никто не стоит над артистом, заявил он.
«Иногда лежит, но не стоит», — пошутил Чумаков.
Получать удовольствие от любви можно дистанционно, зная, что тебя любят, считает артист. Так певец ответил на вопрос журналистов, спросивших его о любовных позах.
«Мне очень приятно, что вы искреннее переживаете за это. Такое ощущение, что мои позы для вас уже стали однообразны, подозрительно. Секрет удовольствия от любви в самой любви, а не в позах. Когда ты любишь, иногда можно даже дистанционно, зная, что человек тебя любит, получать удовольствие. Поэтому поза не всегда первостепенна», — объяснил Чумаков.
