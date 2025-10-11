Сердце разбито: Весов, Скорпионов и Рыб ожидает расставание совсем скоро

Будущее несет болезненные события в жизни Весов, Скорпионов и Рыб — они могут расстаться с партнером в середине октября. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила эзотерик Элиана Астратова.

В жизни Весов наступает время переосмысления, особенно в личных отношениях. Кроме того, звезды подталкивают к окончательному решению — продолжать или отпустить. На неделе может произойти окончательное расставание с теми, кто уже давно не приносит радости, предупредила астролог.

Скорпионы чувствуют, что накапливаются эмоции, и могут взорваться, идет скрытое напряжение. В них усиливается стремление к контролю, положение планет провоцирует ревность, ультиматумы, проверку на «настоящую любовь». Возможен разрыв из-за недоверия, манипуляций или эмоционального выгорания.

Положение планет может затуманить восприятие Рыб. Возможны разочарования, когда иллюзии развеиваются. Существует сценарий расставания по причине «мы говорим на разных языках» или «я не чувствую, что меня понимают», отметила эзотерик.

«Это не приговор, а указание на повышенную вероятность сложностей в отношениях. Если партнеры осознанны и готовы работать над связью — кризис можно превратить в рост. Но для некоторых пар это действительно может быть точкой завершения», — заключила Астратова.

Ранее стало известно, какие ритуалы после бани могут быть смертельно опасны для жизни.