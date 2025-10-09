Это делает каждый: врачи назвали смертельно опасные ритуалы после бани

Обливание ледяной водой или распитие спиртного после бани — обычные для многих ритуалы. Однако подобные привычки могут сделать каждый поход в парную последним. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила заведующая поликлиникой №2 Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Елена Ревкова.

После бани человеческий организм переживает серьезную нагрузку: под воздействием высокой температуры сосуды расширяются, усиливается кровообращение, сердце работает в ускоренном режиме. В этот момент любой дополнительный стресс для организма может стать опасным, особенно это касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертонией или скрытыми патологиями сердца, предупредила врач.

«Наиболее рискованным считается употребление алкоголя после парной. Спиртное усиливает нагрузку на сосуды и сердце, нарушает терморегуляцию, притупляет чувство усталости. В сочетании с высокой температурой тела это способно привести к резкому падению артериального давления, аритмии, потере сознания и даже остановке сердца», — подчеркнула Ревкова.

Популярные в народе обливание ледяной водой или прыжок в сугроб при выходе из парилки представляют не меньшую опасность. Контраст температур вызывает спазм сосудов, что может спровоцировать инсульт или инфаркт, отметила эксперт. К трагичному концу может привести и курение после бани, когда сосуды расширены, и никотин мгновенно вызывает их спазм, увеличивая риск нарушения кровообращения.

«Зачастую человек чувствует себя отлично, делает это не в первый раз и уверен, что все под контролем. Однако следует понимать, что каждый поход в баню — испытание для организма, и предсказать реакцию сосудов невозможно. Поэтому даже привычные «ритуалы» после парилки могут обернуться последним разом. Лучше дать телу остыть естественно, выпить воды или травяного чая, отдохнуть — и не испытывать здоровье на прочность», — заключила врач.

