Серьезная болезнь и жестокий хейт: тяжелый путь к известности 14-летнего Вовы Солодкова — почему его «отправляют» на СВО

Вова Солодков — 14-летний блогер, набравший популярность благодаря песне «Барабулька», которая вышла в 2024 году. Он также известен как участник проекта «Лучше всех!» и как мальчик, которого многие пользователи соцсетей хотят отправить на СВО. Что известно о жизни Вовы, как он стал популярным и почему взрослые люди оскорбляют его в сети — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что известно о подростке

Вова Солодков родился в Керчи 16 февраля 2011 года. Мальчик рос в обычной семье, у него также есть младший брат Александр. Известно, что уже в возрасте полутора лет Вова стал быстро учиться. Он с интересом слушал стихи и сказки. Когда услышал «Мойдодыр» Чуковского, он без ошибок повторил его наизусть.

В возрасте двух лет мальчику был поставлен диагноз ювенильный ревматоидный артрит. Назначенная гормональная терапия спровоцировала замедление темпов роста. Однако с течением времени лечение дало положительные результаты, дозы лекарственных препаратов были уменьшены, и к одиннадцати годам рост Вовы возобновился. Несмотря на это, первые годы жизни он с матерью часто проводили в медицинских учреждениях.

Фото: [ кадр из видео телепрограммы «Лучше всех!» ]

Несмотря на проблемы со здоровьем, он с детства демонстрировал артистические наклонности и, попадая в новую обстановку, начинал импровизировать. К примеру, в игровой комнате больницы он забирался на стол, исполнял танцевальные движения и пародировал различных персонажей.

Путь к известности и жестокий хейт

Взаимодействие с публикой и возможность приносить радость помогали ему отвлечься от болезненных ощущений. Он нашел себя в театральной студии и принимал участие в постановке «Калиф-аист» в Керченском драматическом театре. В возрасте восьми лет он стал победителем фестиваля «Добрая волна». В качестве награды его пригласили на фестиваль «Ералаш», который был отменен из-за пандемии. Также он мечтал о шоу «Лучше всех!», куда попал после победы в онлайн-конкурсе «Талант-онлайн», заявив о себе на всю страну.

После участия в проектах жизнь Вовы стала более насыщенной. Он начал активно развивать свои аккаунты в соцсетях с помощью матери и в 2023 году исполнил эпизодическую роль в фильме, посвященном Одессе 1920-х годов, а в 2024 году — в мини-сериале «Блогеры на каникулах». В том же году Солодков начал выпускать музыкальные треки, среди которых наибольшую популярность обрела песня «Барабулька».

В этом году разгорелся скандал вокруг «Барабульки» из-за кавер-версии блогера Bsweedy с вульгарным текстом. В настоящее время Солодков выступает на частных мероприятиях.

Фото: [ youtube.com/Вова Солодков ]

В феврале в одном из торговых центров Санкт-Петербурга встреча с популярными блогерами обернулась скандалом: во время их появления на сцене в них начали бросать яйца.

Вова тоже планировал принять участие в концерте, но за день до этого объявил своим подписчикам о том, что не сможет этого сделать по причине болезни. Позже мать блогера узнала, что на мероприятие приехали члены различных неформальных групп с целью организации протестной акции. Оказалось, что у недоброжелателей Вовы была специальная онлайн-группа, где, по словам матери, публиковались призывы к унижению «Барабульки».

Она рассказала «Фонтанке», что изначально планировалось снять ролик, где они представят свою интерпретацию композиции «Барабулька» с провокационным подтекстом, используя образ Вовы в качестве фона. Несмотря на то, что юный блогер в этот день не присутствовал, и фанаты были заранее уведомлены о его отсутствии, организаторы мероприятия не убрали его фото с афиш.

Кроме того, не любят Вову и многие пользователи соцсетей. В его адрес часто направлены оскорбления даже от лица взрослых людей. Его хейтеры также предлагают отправить юного блогера на СВО.

Фото: [ соцсети ]

Почему Вову оскорбляют

Подобные негативные высказывания выдают в хейтерах Вовы «нереализованных взрослых неудачников», заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова.

«Харизма и талант, желание проявляться и реализовываться не зависят от диагнозов. Поэтому, несмотря на то, что у мальчика такой тяжелый диагноз, он проявляется и имеет популярность. Если у тебя нечего предложить людям, конечно, популярным ты не станешь. Значит, есть что предложить. Значит, он находит отклик», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Отклик есть и от тех, кому он нравится, и от тех, кому не нравится. По словам эксперта, это говорит о том, что присутствует провокация.

«Не знаю, насколько она осознанная. Обычно у блогеров она осознанная, потому что любой блогер заинтересован в том, чтобы подписчиков было достаточно много. Другое дело, что здесь достаточно жесткие циничные оскорбления ребенка. Тем более еще и с тяжелым диагнозом. Конечно, люди, которые говорят такие вещи, оскорбляют или пытаются отправить его на СВО — это люди нереализованные», — добавила Абравитова.

По ее словам, этим взрослым людям непонятно, как ребенок, еще и не совсем здоровый, умудрился стать успешным.

Фото: [ соцсети ]

«Он и блогер, и певец, и имеет вот такой успех. Естественно, такие люди еще и зарабатывают своим успехом. И нереализованные взрослые неудачники не могут этого вынести, поэтому говорят мерзкие отвратительные вещи. Видите, даже несмотря на то, что эти вещи сказаны, мы сейчас еще больше говорим об этом мальчике. В обществе возник резонанс по поводу хейта. И даже те, кто его не знал, теперь заинтересованы узнать, посмотреть его творчество», — подчеркнула психолог.

Таким образом хейтеры только добавляют успеха людям, о которых говорят гадости. Тем более, если это дети, а еще и с проблемами в здоровье, заключила эксперт.

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