Сергею Лазареву 42 года: как живет самый известный отец-одиночка России

Певцу Сергею Лазареву исполнилось 42 года 1 апреля. Артист встречает день рождения как один из самых востребованных российских певцов, выступление которого стоит больше 8 млн рублей. Личная жизнь Лазарева сложилась не так успешно, как карьера, он по-прежнему холост, зато воспитывает двоих детей. Как живет самый известный отец-одиночка России — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

От «Непосед» до «Евровидения»

Сергей Лазарев родился в Москве 1 апреля 1983 года. Родители артиста развелись, когда ему было пять лет, и Лазарев остался жить вместе с мамой и старшим братом Павлом. Отец не спешил общаться с сыновьями после развода и платить алименты, из-за чего маме будущей звезды приходилось трудиться на нескольких работах.

С детства Лазарев увлекался спортивной гимнастикой, однако в итоге оставил спорт, сосредоточившись на еще одном любимом деле—творчестве. Вместе с братом они стали участниками вокального ансамбля, певец также посещал студию при театре имени Бориса Покровского. Школьником Лазарев попал в детский ансамбль «Непоседы». Кроме того, он возглавлял команду КВН. После школы выбор дальнейшего пути был очевиден — Сергей с первого раза поступил во МХАТ. Окончив вуз, артист некоторое время посвятил служению в театре. Однако музыка вскоре взяла вверх, и Лазарев начал свой путь вокалиста.

Вместе с Владом Топаловым, товарищем по «Непоседам», они создали группу «Smash!!» и выпустили первый альбом, после которого им выпал шанс стать участниками «Новой волны». Группа выпустила еще один диск, но долго начинающие артисты не смогли работать вместе, и Лазарев объявил о начале сольной карьеры. Зимой 2005 года на радио зазвучали первые песни восходящей звезды.

Фото: [ личный архив ]

Лазарев всегда отличался трудолюбием и упорством. Он настолько отдавал себя сцене, что однажды потерял сознание от изнеможения во время выступления. После этого певцу даже пришлось отменить несколько концертов и заняться своим здоровьем. В 2016 году Лазарев поехал представлять Россию на «Евровидение», где занял третье место. Спустя три года он вновь решил попытать удачу на европейском конкурсе, однако и в этот раз россиянам дали только третье место. Теперь же российские звезды не могут представлять страну на «Евровидении», но это не мешает Лазареву и другим выпускать новые альбомы и покорять сердца фанатов своим талантом.

Завидный холостяк

В свои 42 года Лазарев ни разу не был женат. Четыре года певец состоял в отношениях с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Поклонники ждали свадьбу звездной пары, но до ЗАГСа влюбленные так и не дошли. После разрыва Лазарев несколько раз появился на публике вместе с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Сантой Димопулос, однако позже он признался, что с артисткой его связывает лишь дружба. В 2015 году Лазарев рассказал, что состоит в отношениях с далекой от шоу-бизнеса женщиной и очень счастлив. Впрочем, имя спутницы он раскрывать не стал.

Лазарева пытались уличить в гомосексуальности и искали косвенные доказательства его связи с бизнесменом Дмитрием Кузнецовым и певцом Алексом Малиновским. Однако слухи так и остались слухами, не найдя достаточного подтверждения.

Отец-одиночка

В 2016 году Лазарев шокировал фанатов заявлением о своем отцовстве, уже несколько лет он воспитывал сына Никиту. В 2019 году певец стал отцом во второй раз, на свет появилась его дочь Анна. Долгое время фанаты гадали, кто стал матерью детей артиста, ведь он никогда не был женат. Однажды Лазарев рассказал, что Никиту и Анну родила суррогатная мать. Свой выбор певец объяснил тем, что давно мечтал о детях, но никак не мог найти женщину, с которой бы хотел создать семью.

Фото: [ t.me/lazarev_official ]

Дети пошли по стопам отца и тоже занимаются творчеством — участвуют в танцевальном коллективе «Тодес», Никита также ходит в театральный кружок. Несмотря на свое состояние, Лазарев не балует детей, не покупаем им горы новых игрушек и учит тому, что деньги не достаются просто так. Он также признавался, что пытается избежать «культа папы» в семье и не хочет, чтобы Анна с Никитой воспринимали его как артиста.

Жениться один из самых завидных холостяков России не планирует. В интервью Арману Давлетьярову два года назад он признался, что воспринимает брак как некие рамки, которые порой негативно влияют на отношения в паре.

«Свадьба — это прекрасный день, но штамп в паспорте очень часто расслабляет. Я свободный, ветреный и влюбчивый», — заявил Лазарев.

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