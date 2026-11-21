42-летняя режиссер Валерия Гай Германика рассказала об изменениях во внешности после пластической операции, передает Super. Она сообщила, что пока не завершила реабилитацию, поэтому оценивать окончательный результат рано.

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По словам Валерии, у нее сохраняется отек, лицо не двигается, а «глаза на место не встали». Гай Германика отметила, что процесс восстановления требует времени и пока рано делать выводы о том, как будет выглядеть лицо после заживления.

Также режиссер отметила неожиданную волну популярности в Сети после того, как она начала делиться контентом после операции. По ее словам, количество просмотров роликов выросло до 9 млн.

«Так что лицо‑то работает, монетизируется!» — отметила она.

Накануне Гай Германика намекнула, что пластическая операция обошлась ей примерно в ₽2 млн, при этом режиссер не раскрыла подробностей процедуры.

Ранее российский певец Олег Майами высказался о пластических операциях.