41-летняя звезда «Полярного» Катерина Шпица стала чаще отказываться от съемок после рождения второго ребенка. Об этом актриса рассказала в интервью Кино.Mail.

Шпица объяснила, что главным для нее теперь является пятимесячный сын, поэтому она выбирает семью, а не работу.

«Я очень много работала, когда родился первый сын. В этот раз я хотела, чтобы было иначе. Поэтому я даже очень редко выхожу в свет», — рассказала артистка.

Она отметила, что отказывается от предложений, если роль кажется ей вымученной. При этом она продолжает воспитывать и старшего сына, который, как и мать, решил связать жизнь с кино.

В мае у Катерины и ее мужа Руслана Панова родился сын. Артистка также воспитывает 14-летнего сына, который родился в первом браке с актером и каскадером Константином Адаевым.

Ранее Катерина Шпица показала, как прогуливается по осеннему городу.