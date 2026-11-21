В Подольске в территориальном отделении клуба «Активное долголетие» по микрорайону Центральный прошла выездная встреча «Секреты здоровья и элегантности». Ее участниками стали активисты клуба — женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, сообщила администрация городского округа.

По данным администрации, медицинскую часть программы провели представители медучреждений округа и отдела охраны здоровья граждан администрации Подольска: они рассказали о профилактике сезонных заболеваний. Заведующая Центром здоровья ОСП № 1 Екатерина Чепрасова напомнила долголетам о важности поддержки иммунитета и дала рекомендации по защите от ОРВИ и гриппа.

Мероприятие прошло во вторник, 17 ноября. В администрации проинформировали, что в этот день все желающие могли прямо на месте пройти диспансеризацию и получить консультацию терапевта.

Творческую часть программы провела дизайнер одежды и организатор конкурсов «Краса Подмосковья» и «Семейные традиции» Наталья Советская. Она поделилась с гостями секретами стиля: по словам дизайнера, главное в образе — внутренняя энергия и гармония. Участники узнали, как с помощью правильно подобранной одежды и аксессуаров подчеркнуть индивидуальность, а затем освоили комплекс упражнений для поддержания осанки и продемонстрировали правильную походку на импровизированном подиуме.

По данным администрации, записаться в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Подробности — на сайте или по телефонам: 8 (4967) 54-28-35, 8 (964) 724-12-65.

Ранее сообщалось, что продолжительность жизни в России выросла на 7,2 года.