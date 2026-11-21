В канале на платформе «Макс» отмечено, что отправной точкой стал звонок. Звонивший назвался работником управляющей компании и завел речь о замене домофона. Пенсионер поверил и продиктовал код из СМС, который, как ему объяснили, был нужен для этой процедуры. Сразу после этого связь оборвалась, а на телефон мужчины пришло сообщение: на его имя оформили кредит. О произошедшем он сообщил сыну, и дальше они общались с мошенниками уже вместе.

«Прокуратура Москвы напоминает! Проверяйте полученную по телефону от неизвестных информацию — самостоятельно позвоните в ту организацию, откуда якобы поступил звонок», — отмечено в сообщении ведомства.

По данным ведомства, затем последовала серия звонков. Пострадавшим звонили люди, представлявшиеся сотрудниками «Госуслуг», правоохранительных органов и финансовых организаций. Они передавали друг друга «по цепочке», говорили о подозрительной активности в личном кабинете и о доверенности, якобы выписанной на постороннего человека. У собеседников требовали установить на смартфон приложение для «безопасной» связи, грозили уголовным делом. Через видеозвонок у мужчин выяснили, какие у них есть банковские вклады и какие сбережения хранятся дома, а потом уговорили передать все имущество — якобы для декларирования.

«Правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга! Это неочевидный, но верный признак мошенников», — отметили в прокуратуре города Москва.

По информации ведомства, следуя инструкциям звонивших, потерпевшие несколько раз обналичивали счета и отдавали деньги криминальным курьерам — так называют посредников, через которых действуют организаторы подобных схем. Итог — похищено ₽37,7 млн.