₽37,7 млн — за один звонок: аферисты обманули отца и сына по цепочке от домофона до «декларирования» в Москве
Прокуратура Москвы: у пенсионера и его сына мошенники похитили ₽37,7 млн
Фото: [Подмосковье сегодня/Илья Попов]
Жертвами телефонных аферистов стали 75-летний житель Москвы и его сын — сумма ущерба составила ₽37,7 млн. О деталях схемы рассказали в столичной прокуратуре.
В канале на платформе «Макс» отмечено, что отправной точкой стал звонок. Звонивший назвался работником управляющей компании и завел речь о замене домофона. Пенсионер поверил и продиктовал код из СМС, который, как ему объяснили, был нужен для этой процедуры. Сразу после этого связь оборвалась, а на телефон мужчины пришло сообщение: на его имя оформили кредит. О произошедшем он сообщил сыну, и дальше они общались с мошенниками уже вместе.
«Прокуратура Москвы напоминает! Проверяйте полученную по телефону от неизвестных информацию — самостоятельно позвоните в ту организацию, откуда якобы поступил звонок», — отмечено в сообщении ведомства.
По данным ведомства, затем последовала серия звонков. Пострадавшим звонили люди, представлявшиеся сотрудниками «Госуслуг», правоохранительных органов и финансовых организаций. Они передавали друг друга «по цепочке», говорили о подозрительной активности в личном кабинете и о доверенности, якобы выписанной на постороннего человека. У собеседников требовали установить на смартфон приложение для «безопасной» связи, грозили уголовным делом. Через видеозвонок у мужчин выяснили, какие у них есть банковские вклады и какие сбережения хранятся дома, а потом уговорили передать все имущество — якобы для декларирования.
«Правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга! Это неочевидный, но верный признак мошенников», — отметили в прокуратуре города Москва.
По информации ведомства, следуя инструкциям звонивших, потерпевшие несколько раз обналичивали счета и отдавали деньги криминальным курьерам — так называют посредников, через которых действуют организаторы подобных схем. Итог — похищено ₽37,7 млн.
«Призываем быть бдительными и помнить, что только мошенники просят снять сбережения со счетов и отдать их курьеру. Никогда не выполняйте телефонные указания неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись. Не устанавливайте никакие приложения на телефон или компьютер. Никому не сообщайте информацию о своих сбережениях дома и счетах в банке. Это спрашивают только мошенники», — проинформировали в прокуратуре.