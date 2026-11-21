На записи она идет по кромке воды в красном купальнике с асимметричным верхом. Публикация собрала множество восторженных комментариев. Подписчики назвали ее «статуэточкой», «красавицей» и «шикарной девушкой». Они также отметили, что рождение двоих сыновей не испортило фигуру актрисы.

Фото: [ соцсети ]

Известно, что изящные формы — это семейная черта Шубских. Мама Настасьи, народная артистка России Вера Глаголева, всегда отличалась стройностью, и эту особенность унаследовали все три ее дочери. В августе наследницы поминали актрису — прошло девять лет со дня ее смерти в 2017 году.

Ранее сообщалось, что солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова показала фото топлес с отдыха в Абу-Даби.