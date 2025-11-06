Синоптики огорчили москвичей прогнозом погоды на выходные 8-9 ноября — чего ждать

Выходные дни, 8-9 ноября, в Москве и области будут дождливыми и прохладными. Подробнее о том, к чему стоит готовиться, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В последний день короткой рабочей недели ожидается небольшой дождь. Температура в Москве в пятницу ночью составит 6…8°, днем 8…10°, по области ночью 3…8°, днем 5…10°. Ветер ожидается западный 3-8 м/с.

В субботу ночью также пройдет небольшой, а местами умеренный дождь. Днем в столице ожидается преимущественно без осадков, в Подмосковье дождь не прекратится. Температура воздуха днем в Москве достигнет 8…10°, по области 6…11°, сообщил эксперт. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Ночная температура превысит 3°.

«9 ноября, в воскресенье, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в Москве ночью 3…5°, днем 6…8°, по области ночью 0…5°, днем 3…8°. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с», — добавил Ильин.

Похолодание придет в понедельник, 10 ноября. Температура воздуха в течение суток продержится в диапазоне 0...5°. Ветер ожидается северо-западный 3-8 м/с, местами возможны небольшие осадки, заключил синоптик.

Ранее в Госдуме отреагировали на свадьбу SHAMAN и Мизулиной в Донецке.