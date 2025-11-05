«Здорового потомства»: в Госдуме поздравили SHAMAN и Мизулину со свадьбой
Фото: [t.me/ekaterina_mizulina]
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) официально оформили отношения в донецком ЗАГСе, опубликовав видео торжественной регистрации в соцсетях. По словам Мизулиной, визит в ДНР был приурочен к празднованию Дня народного единства. Пара пришла на мероприятие в нарядах цвета «хаки», что смутило многих пользователей Сети. Депутат Светлана Бессараб в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила, что в Донецке такая одежда в ЗАГСе более уместна, чем традиционное белое платье и костюм жениха.
В первую очередь парламентарий пожелала молодоженам счастья в семейной жизни.
«Как это принято у нас в России, хочется пожелать крепкого и здорового потомства», — заявила она.
При этом депутат считает, что костюмы новобрачных не должны вызывать много вопросов, поскольку это не самое главное.
«То, в чем регистрируются новобрачные, на мой взгляд, далеко не самое основное, о чем нужно думать при заключении брака. На мой взгляд, сегодня хаки, особенно в Донецке, более уместно, чем белое платье и черный фрак. Поэтому ничего в этом такого не вижу. Самое важное, чтобы они были счастливы», — заключила Бессараб.
