Синоптики сообщили о скором потеплении в Подмосковье до +5 градусов

На неделе с 9 по 12 декабря в Москве и Московской области ожидается резкое потепление до +5 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

По прогнозу специалиста, во вторник, 9 декабря, ожидается облачность. В Москве ночью преимущественно без осадков.

«Температура -3…-1, местами небольшой снег, днем -2…0. По области ночью -5…0, днем -4…+1. Ветер южный, 8-13 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду в столице облачно, ночью снег и днем небольшие осадки. Ночью температура воздуха от -2 до 0.

«Днем -1…+1. По области ночью -5…0, днем -3…+2 градусов. Ветер южный, 4-9 метров в секунду, местами гололедица», — добавил Ильин.

В четверг, 11 декабря, также ожидаются осадки и облачность. Днем небольшой дождь.

«Ночью в столице -1…+1, днем +3…+5 градусов. По области ночью -3…+2, днем 0…+5. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью местами гололедица», — продолжил синоптик.

В пятницу, 12 декабря, ожидается облачность и осадки преимущественно в виде дождя. Температура воздуха в течение суток от 0 до +5 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление

В течение недели показатели атмосферного давления будут находиться выше нормы. Во вторник — 750 мм ртутного столба, в среду и четверг чуть ниже — 746 и 741 мм ртутного столба, однако это все еще выше нормы. В пятницу показатели вовсе снизятся до 735 мм ртутного столба.

Одним из основных рисков высокого атмосферного давления для здоровья человека является баротравма. Это может привести к серьезным травмам, таким как разрыв барабанных перепонок, кровоизлияние в легкие и повреждение внутренних органов. Кроме того, высокое атмосферное давление может влиять на растворимость газов в крови.

