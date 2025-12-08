Roblox могут вернуть в Россию: почему дети хотят уехать из страны после блокировки игры

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила в своем телеграм-канале обеспокоенность тем, что после блокировки игры Roblox дети в возрасте от 8 до 16 лет заявляют о желании покинуть Россию. Подробнее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мизулину особенно тревожит, что среди тех, кто выразил желание покинуть страну, есть также дети, которые, по ее утверждению, искренне поддерживают Россию и участвуют в патриотических мероприятиях. Она выразила опасения относительно того, как принятые решения повлияют на их мировоззрение и чувства, которые они будут испытывать в будущем. Мизулина также отметила, что стоит разблокировать игру. Роскомнадзор же заявлял, что не видит оснований для разблокировки Roblox. Игру заблокировали после выявления фактов распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к насилию.

Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметила, что взрослый человек обладает критическим мышлением, он видит ситуацию с разных сторон, оценивает ее, и вряд ли он решил бы, что должен уехать из страны, потому что очень любит какую-либо игру.

«Однако мы говорим о детях, которые устроены совершенно не так. Критическое мышление у них либо отсутствует в силу возраста, либо не очень развито. Поэтому ими мир воспринимается совершенно иначе. Хочу — не хочу, нравится — не нравится. Можно сказать, черное и белое», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Когда детям сначала дают что-то очень яркое и интересное, они полностью в это погружены, отметила психолог.

Фото: [ istockphoto.com/Orbon Alija ]

«Параллельно происходит формирование личности по очень яркому контенту, то есть ребенку интересно, а потом вдруг резко у него это отнимают. Он встает перед белым полотном и не знает, как с этим жить, что дальше делать. Я так понимаю, что пишут те дети, родители которых давали им играть с утра до ночи. Тогда игра и есть полностью мир ребенка», — добавила Абравитова.

Когда родители не предлагают детям достойной альтернативы, продолжила она, а просто отбирают игру, у ребенка рушится мир.

«Дети начинают искать из этого выход и понимают, что "отнимают" только здесь, а на других территориях земного шара можно продолжать так жить. Естественно, у ребенка с такой парадигмой — черное и белое, да и нет — не остается никакого выбора. Поэтому, я бы сказала, что в таких условиях "нормально", когда ребенок ищет выход и понимает, что других основ для интересной жизни у него нет, для того, чтобы продолжать жить так, как он жил. Это нормально, что он ищет выход и находит его на другой территории», — подчеркнула психолог.

Не с моральной или патриотической точки зрения, а исключительно с психологической, отметила эксперт, вполне нормально, что маленький человек ищет выход из создавшейся ситуации в рамках того, как он мыслит.

«Вернуть игру можно, но с ограничениями, правильно подготовив этот момент, иначе ничего не изменится», — заключила эксперт.

