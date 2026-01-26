Врач Закирова: заболевания актрисы Ароновой могут привести к циррозу печени

Актриса Мария Аронова обратилась к врачам из-за продолжительной и сильной икоты. Обследование выявило у 53-летней артистки серьезные проблемы со здоровьем. Заболевания актрисы могут привести к циррозу печени, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-эндокринолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Гульнара Закирова.

У Марии Ароновой выявили воспаление пищевода и стеатогепатит, жировую болезнь печени, сопровождающуюся повреждением клеток, пишет телеграм-канал Mash. Ситуацию усугубляет наличие у Ароновой сахарного диабета второго типа. Врачи назначили ей строгую средиземноморскую диету, направленную на снижение воспаления и улучшение здоровья печени, а также обязательный регулярный контроль уровня липидов в крови. До стабилизации состояния Аронова будет находиться под наблюдением медицинских специалистов.

По словам врача, при наличии воспаления пищевода, стеатогепатита и сахарного диабета второго типа несоблюдение рекомендованной диеты может привести к прогрессированию сразу нескольких патологических процессов.

«Кроме того, пища с высоким содержанием жиров, сахара и простых углеводов усиливает воспаление слизистой пищевода, что повышает риск эрозий, язв и хронической рефлюксной болезни. При отсутствии диетических ограничений жировая инфильтрация печени может прогрессировать, приводя к фиброзу, в дальнейшем — к циррозу. Этот процесс часто протекает бессимптомно, что делает его особенно опасным», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

На фоне сахарного диабета второго типа, продолжила она, несоблюдение диеты ухудшает контроль уровня глюкозы и липидов крови.

«Это увеличивает риск сердечно-сосудистых осложнений, нарушений микроциркуляции и поражения других органов-мишеней. Кроме того, метаболические нарушения могут усиливать раздражение диафрагмального нерва, что способно провоцировать длительные и изнуряющие приступы икоты», — добавила Закирова.

Назначение средиземноморской диеты в таких случаях направлено не только на снижение массы тела, но и на уменьшение воспаления, защиту печени и стабилизацию обменных процессов.

«Игнорирование этих рекомендаций существенно снижает эффективность лечения и ухудшает прогноз заболевания», — заключила врач.

