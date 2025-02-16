Скрытая опасность: стало известно, кому категорически нельзя пить газировку без сахара

Газировки без сахара известны отсутствием «белой смерти» и низкой калорийностью, однако входящие в их состав сахарозаменители (аспартам, сукралоза, стевия) не всегда безвредны для организма. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен. Эксперт рассказала, кому категорически нельзя пить безопасные, на первый взгляд, лимонады.

В России на 49% в денежном выражении и на 22,7% в натуральном выросли продажи напитков без сахара, сообщили «Ведомости». Терапевт Тен предупредила об опасности подобных лимонадов. По ее словам, длительное употребление сахарозаменителей может нарушить естественное восприятие сладкого вкуса, а их комбинация с кофеином в Coca-Cola Zero провоцирует обезвоживание организма и увеличивает нагрузку на сердце.

«Подсластители могут нарушать связь между вкусовыми рецепторами и мозгом. Это провоцирует усиление тяги к сладкому и переедание. Некоторые заменители, например, сукралоза, могут стимулировать выброс инсулина через активацию вкусовых рецепторов, что опасно для людей с инсулинорезистентностью», — отметила эксперт.

Кроме того, даже газировки без сахара повреждают зубную эмаль из-за содержания углекислота и фосфорной кислоты, продолжила врач. Эксперименты на животных показывают, что сахарозаменители способны менять состав микробиоты кишечника, что сопровождается повышением риска непереносимости глюкозы.

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Газировки без сахара категорически противопоказаны беременным и кормящим женщинам, заявила Тен. Содержащийся в них аспартам (E951) распадается на фенилаланин, в избытке он опасен для развития плода. Врач добавила, что влияние многих заменителей на беременность изучено недостаточно.

В аспартаме также содержится фенилаланин, потребление которого исключено для людей с наследственным заболеванием фенилкетонурия. Сахарозаменители могут быть опасны для пациентов с диабетом с неконтролируемым уровнем сахара.

«Хотя заменители не повышают глюкозу крови, их связь с инсулиновыми скачками требует осторожности», — уточнила врач.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) также стоит избегать подобных газировок. Углекислый газ вызывает вздутие, а кислоты усугубляют гастрит или язву, объяснила терапевт. Аспартам и сахарин часто провоцируют приступы головной боли, поэтому сахарозаменители противопоказаны для людей с мигренями, добавила эксперт.

Фото: [ freepik.com ]

Сахарозаменители можно рассматривать в качестве временной альтернативы сладостям для людей с диабетом или ожирением. Однако необходимо контролировать их количество в рационе, заключила Тен.

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