Следы древней катастрофы: обнаруженный на Марсе металлический метеорит может рассказать о столкновениях планет

Аппарат NASA Perseverance, исследующий поверхность Красной планеты, передал на Землю данные о необычной находке, которая вызвала вопросы у научного сообщества. Речь идет о крупном валуне, чье происхождение и состав пока не поддаются однозначному объяснению.

Объект был зафиксирован на окраине ударного кратера Джезеро, чей диаметр достигает 45 км. Как сообщают источники, камень размером около 80 см выделяется на фоне типичных марсианских пород. Его текстура и спектральные характеристики указывают на возможное металлическое содержание, что делает его похожим на железо-никелевый метеорит.

Согласно данным, полученным с прибора SuperCam, объект демонстрирует аномально высокую концентрацию железа и никеля. Геолог Кэндис Бедфорд, участвующая в миссии, отметила, что подобный химический состав не встречался ранее ни в одной из изученных пород кратера, что может свидетельствовать о его внеземном происхождении.

Найденный валун, получивший название Phippsaksla, был обнаружен в районе Вернодден. Хотя метеоритные удары оставили многочисленные следы на поверхности Марса, подобные металлические объекты относятся к категории редких находок. Профессор Гарет Коллинз пояснил, что лишь около 5% всех марсианских метеоритов имеют железо-никелевый состав.

По словам доктора Гарета Дорриана, метеориты такого типа обычно происходят из пояса астероидов и отличаются повышенной устойчивостью к воздействию марсианской атмосферы, что объясняет их сохранность на поверхности.

Марсоход Perseverance продолжает работу в кратере Джезеро с февраля 2021 года, изучая геологическую историю планеты и ища следы возможной древней жизни. Специалисты NASA планируют провести дополнительный анализ объекта, чтобы окончательно подтвердить его метеоритную природу. В случае подтверждения гипотезы,Perseverance присоединится к марсоходам Curiosity и Spirit, которые ранее также обнаруживали на Марсе редкие металлические метеориты.

