Запретная зона Марса: почему ученые не могут найти ответ на главный вопрос о Красной планете

Научное сообщество вновь оказалось в эпицентре жарких дебатов о возможности существования воды на Марсе. Поводом для оживленных дискуссий стали свежие радиолокационные данные, полученные с орбитального аппарата, которые всколыхнули надежды на опровержение устоявшейся теории о полной сухости планеты.

В ходе сканирования южной полярной области Марса инструмент MARSIS зафиксировал серию необычных радиолокационных отражений, исходящих из-под толщи льда. Сигналы, исходившие с территории протяженностью около 20 км, демонстрировали характеристики, удивительно похожие на сигнатуры подледных резервуаров с жидкой водой на Земле.

Если эта гипотеза найдет подтверждение, это перевернет современные представления о климате Марса и вновь заставит ученых всерьез задаться вопросом о возможности существования на планете микробной жизни.

Однако у скептиков есть весомый контраргумент: экстремально низкие температуры в этом регионе делают невозможным существование воды в жидком состоянии без близкого источника геотермального тепла, наличие которого пока не доказано.

Для проверки смелого предположения ученые привлекли более точный высокочастотный радар SHARAD. Результаты 91 дополнительного наблюдения, увы, склонили чашу весов в пользу скептиков.

Новые данные показали, что загадочные сигналы, скорее всего, исходят от слоев водяного льда и замерзшего углекислого газа, а слабый характер отражений соответствует обычному марсианскому грунту, скрывающемуся под ледяным панцирем. Таинственные сигналы с Красной планеты вновь остались без однозначной разгадки.

