Слишком тонкий, чтобы жить: Samsung признала смерть Galaxy S25 Edge

Корейский техногигант Samsung поставил на паузу свои самые смелые эксперименты. В интервью Bloomberg операционный директор подразделения мобильного опыта Вон-Джун Чой фактически признал провал двух флагманских устройств 2025 года — ультратонкого Galaxy S25 Edge и складного втрое Galaxy Z TriFold. Ни у того, ни у другого в обозримом будущем не будет продолжения.

Galaxy S25 Edge с его рекордной толщиной 5,8 мм должен был стать ответом на грядущий iPhone Air. Но тонкий корпус потребовал жертв: аккумулятор урезали до 3900 мА·ч, упростили камеру. Потребители не оценили компромисс ради цифры на бумаге. По словам Чоя, продажи Edge оказались «значительно ниже», чем у других моделей линейки . Теперь судьба сверхтонкой линейки — под вопросом.

Ещё печальнее история Galaxy Z TriFold — первого смартфона Samsung с тремя экранами и двумя шарнирами. Технически это чудо инженерной мысли, но его цена (почти 3000 долларов) мгновенно превратила устройство в нишевый предмет роскоши. Чой признался, что как руководитель отдела разработки изначально не хотел браться за этот проект из-за колоссальных затрат на создание уникальных компонентов. Сейчас в компании спорят, стоит ли вообще делать второе поколение .

Однако Samsung не отказывается от инноваций полностью. Летом 2026 года обещают выпустить новый складной смартфон с одним шарниром, но с изменёнными пропорциями — более широкий, чтобы он мог конкурировать с ожидаемым складным iPhone от Apple . А в следующем поколении стилуса S Pen обещают «более продвинутую технологию» .