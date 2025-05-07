Служба в КГБ, мэрия Санкт-Петербурга и ФСБ: путь Владимира Путина до первой инаугурации президента 25 лет назад

7 мая 2025 года исполнилось 25 лет со дня первой инаугурации президента России Владимира Путина. Российский лидер принял страну после «лихих» 90-х и вывел ее на уровень мировой сверхдержавы. Как Путин стал президентом, где родился, в какой семье рос и где работал до поста главы государства — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Происхождение и семья

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в родильном доме имени В. Ф. Снегирева на улице Маяковского.

Отец, Владимир Спиридонович Путин (1911–1999), родился в деревне Поминово Тверской губернии. До войны служил на подводном флоте, а в 1941 году был призван в Красную армию, где служил в истребительном батальоне НКВД и 330-м стрелковом полку. После войны работал мастером на заводе имени Егорова в Ленинграде. Мать, Мария Ивановна Шеломова (1911–1998), происходила из деревни Заречье Тверской губернии. Работала на заводе, пережила блокаду Ленинграда.

Владимир был третьим сыном в семье; два старших брата умерли до его рождения: Альберт (умер до начала Великой Отечественной войны) и Виктор (1940–1942).

Фото: [ сommons.wikimedia/Kremlin.ru ]

Детство и юность

Российский лидер провел детство в коммунальной квартире на пятом этаже дома 12 в Басковом переулке в Ленинграде. Жилье было небольшим — всего 20 кв. м. Семья жила скромно, и будущий президент признавался, что в детстве стеснялся своего происхождения.

В 1960 году Путин пошел в школу № 193 и проучился там до восьмого класса. Затем он продолжил образование в школе № 281, где углубленно изучал химию. С 11 лет Путин начал заниматься боевыми искусствами — сначала самбо, затем дзюдо. Его тренером был Анатолий Рахлин. Уже в старших классах будущий глава государства мечтал стать разведчиком. Он даже посетил приемную Управления КГБ в Ленинграде, где ему посоветовали получить юридическое образование.

Образование

В 1975 году Владимир Путин окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по кафедре международного права. Во время учебы вступил в КПСС. Тема дипломной работы — «Принцип наиболее благоприятствуемой нации».

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

В 1997 году в Санкт-Петербургском горном институте защитил диссертацию на тему «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область)» и получил степень кандидата экономических наук.

Служба в КГБ СССР

После окончания университета в 1975 году Путин был направлен на работу в Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР. Сначала работал в секретариате, затем в контрразведывательном подразделении Управления КГБ по Ленинградской области. После обучения в Москве перешел в 1-й отдел (внешняя разведка) УКГБ по Ленинградской области.

В 1985 году был направлен в представительство КГБ в Германской Демократической Республике (ГДР), где работал в Дрездене до 1990 года. Занимал должности старшего уполномоченного, помощника, старшего помощника начальника отдела. Вернулся в Ленинград в январе 1990 года.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

Работа в мэрии Санкт-Петербурга

С февраля 1990 года стал помощником ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам, затем — советником председателя Ленинградского горсовета Анатолия Собчака. В июне 1991 года Путина назначили председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года вместе с другими руководителями мэрии выступил против действий Государственного комитета по чрезвычайного положения (ГКЧП). 20 августа 1991 года написал заявление об увольнении из органов госбезопасности.

В 1992 году занял пост заместителя мэра Санкт-Петербурга с сохранением должности председателя Комитета по внешним связям. С марта 1994 года, когда Анатолий Собчак стал главой правительства города, Владимир Путин был назначен его первым заместителем. После объединения постов главы правительства города и мэра должность Путина стала называться заместитель мэра — председатель Комитета по внешним связям города.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

Переезд в Москву и путь к президентству

В августе 1996 года Путин переехал в Москву, где был назначен заместителем управляющего делами президента Павла Бородина. Затем стал заместителем руководителя Администрации президента России — начальником Главного контрольного управления.

С мая 1998 года — первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации. В июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации, одновременно — с марта 1999 года — секретарь Совета Безопасности Российской Федерации.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

С августа 1999 года — председатель правительства РФ. С 31 декабря 1999 года — исполняющий обязанности президента России. 26 марта 2000 года избран президентом. Вступил в должность 7 мая 2000 года.

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