С первой инаугурации Владимира Путина — 25 лет: что известно о личной жизни президента и его увлечениях

В среду, 7 мая, исполнилось ровно 25 лет с момента первой инаугурации президента России Владимира Путин. Несмотря на плотный график, глава государства успевает заниматься спортом, общаться с семьей и даже продолжает учиться. Подробнее о личной жизни президента и его хобби — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня»,

Личная жизнь, дети и внуки

Владимир Путин познакомился со своей будущей супругой Людмилой Шкребневой в 1983 году. На момент знакомства Людмила работала бортпроводницей. В браке у них родились две дочери: Мария и Катерина.

Их брак продлился до 2013 года. Официально о разводе с Людмилой Путиной было объявлено 6 июня 2013 года. Заявление прозвучало в Кремлевском дворце, куда глава государства и его супруга прибыли на балет «Эсмеральда». Людмила Путина объяснила расставание тем, что они практически не видятся из-за высокой занятости президента.

Фото: [ commons.wikimedia ]

В интервью проекту ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» президент признался, что общение с внуками доставляет ему огромное удовольствие, однако он предпочитает не распространяться о личной жизни в целях безопасности. Путин также выразил надежду, что и для его взрослых дочерей он был авторитетом.

Работа и отдых

Как однажды пошутил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Путин не отдыхает, он всегда в работе». В периоды интенсивных рабочих поездок Владимир Путин действительно отводит сну ограниченное время. По его словам, ему хватает пять-шесть часов сна, чтобы восстановиться. Однако, как признался глава государства, четыре-пять часов для него недостаточно. Он также отмечал, что ему не всегда легко просыпаться по утрам.

Президент считает, что лучшим способом отдохнуть является «смена деятельности», и когда его спрашивают о том, как он проводит свободное время, он отвечает: «работаю». Тем не менее, Путин старается вести «обычный образ жизни», включающий общение с близкими, занятия спортом и хобби. Он подчеркивает, что специально выделяет на это время, так как привык к такому образу жизни задолго до президентства.

Согласно заявлению пресс-секретаря Дмитрия Пескова в интервью газете «Аргументы и факты», наиболее значимым увлечением президента Владимира Путина является чтение. В основном, как отметил Песков, президент отдает предпочтение историческим книгам и мемуарам.

Он также сообщил, что Путин регулярно получает свежую прессу. Газеты доставляются как в Кремль, так и в Ново-Огарево. Кроме того, пресса всегда доступна в президентском самолете, что позволяет главе государства просматривать ее во время перелетов.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

Владимир Путин также уделяет время просмотру немецких и англоязычных телевизионных каналов. Песков подчеркнул, что Путин систематически, хоть и не ежедневно, занимается изучением английского языка. Эти занятия непродолжительны, но проводятся регулярно несколько раз в неделю.

Спорт и здоровый образ жизни

Глава государства практикует закаливание, регулярно ныряя в прорубь на Крещение. Дмитрий Медведев, будучи премьером, рассказывал о контрастных водных процедурах, которым его научил Путин.

Президент — мастер спорта по дзюдо и самбо. Эти занятия привили ему не только любовь к здоровому образу жизни, но и определенные принципы. Путин увлекается горными лыжами, включая фрирайд, но перестал кататься по самым сложным трассам. Со временем президент увлекся хоккеем. В 60 лет, признавался глава государства, он вообще не умел стоять на коньках, но освоил этот вид спорта.

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