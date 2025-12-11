Смертельная доза алкоголя: что происходит с организмом уже после 1-2 бокалов вина

Взрослому здоровому мужчине в день можно выпивать три бокала вина по 120 мл, тогда как женщинам рекомендуется на бокал меньше или треть бутылки, передает РИА Новости. Заведующая поликлиникой №2 «Военный городок» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Елена Ревкова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, существуют ли безопасные дозы алкоголя на каждый день.

Как отметила эксперт, заявления о «безопасной ежедневной дозе» алкоголя требуют научной осторожности.

«На сегодняшний день международные рекомендации сходятся в одном: абсолютно безопасного уровня употребления этанола не существует. Даже небольшие, регулярные объемы вина — один-два бокала в день — увеличивают вероятность артериальной гипертензии, аритмий, нарушений липидного обмена и некоторых видов рака», — пояснила специалист.

По ее словам, организм не имеет механизма, который превращал бы этанол в здоровье.

«Этанол остается токсичным веществом, метаболизирующимся в ацетальдегид — соединение, повреждающее клетки печени, сердца и нервной системы», — выразила мнение эксперт.

При этом врач подчеркнула, что в вопросе летальной дозы алкоголя многое зависит от массы тела, состояния печени, скорости употребления и сопутствующих заболеваний.

«Тяжелая интоксикация развивается при концентрации алкоголя в крови около 3%, а смертельные исходы возможны при уровнях 4-5% и выше. В пересчете на объем это может соответствовать приблизительно 300-700 мл чистого этанола, что эквивалентно 1-2 л крепкого алкоголя, выпитым за короткое время. Однако индивидуальная чувствительность существенно варьирует, и опасные последствия могут наступить при значительно меньших дозах», — заключила Ревкова.

