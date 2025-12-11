Экономия или романтика: психологи раскрыли, зачем мужчины делают предложение в Новый год

Новый год — время волшебства и исполнения желаний. Именно в это время многие романтики делают предложение руки и сердца своим возлюбленным. Однако некоторые люди могут рассматривать это как экономию в силу объединения двух «праздников». Действительно ли здесь есть некая выгода, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт отметила, что на Новый год все ждут чуда, волшебства. Если приурочить предложение руки и сердца к новогодней ночи — это будет настоящее, сбывшееся волшебство.

«Поэтому, если есть такая идея, ее нужно воплощать. Не надо думать в ту сторону, что два праздника объединяются из экономии. Скорее всего, это решение принимают романтичные люди, верящие в сказку. Они хотят эту сказку создать для других. Великолепно и прекрасно», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Можно сделать это после новогодней ночи, на следующий день, то есть продлить сказку и сделать волшебство многосерийным, добавила Абравитова.

«Но, если оно попадает в яблочко в новогоднюю ночь, я бы сказала, что ваш избранник — это романтик, человек, который любит делать сюрпризы, любит вас удивлять. Ему интересны и важны ваши эмоции. Ему хочется быть для вас кем-то особенным, волшебным. Я бы сказала, что такой человек ориентирован на эмоции, и это как раз говорит о том, что он вас по-настоящему любит, ценит и хочет вам доставить радость», — заключила психолог.

