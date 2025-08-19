Смузи из свеклы и квашеные продукты: как подготовить иммунитет к осени без лекарств

Осень не за горами, а с ее наступлением увеличивается количество вирусных заболеваний. В это время иммунитет может дать слабину и испортить планы. Как подготовиться к сезону ОРВИ без лекарств, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач аллерголог-иммунолог Видновской КБ Наталья Попова.

Эксперт отметила, что в первую очередь важно отрегулировать питание, так как оно играет важную роль в поддержании здоровья.

«Овощи и фрукты являются источником витаминов и минералов, необходимых для нормальной работы иммунной системы. Важно употреблять сезонные продукты, поскольку они содержат больше питательных веществ и меньше химикатов», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Например, осенью рекомендуется включать в рацион тыкву, морковь и яблоки, богатые витамином А, который способствует укреплению слизистых оболочек и повышению сопротивляемости инфекциям. Также следует больше гулять на свежем воздухе, так как прогулки помогают организму получать достаточное количество солнечного света, необходимого для синтеза витамина D.

«Этот витамин важен для нормального функционирования иммунной системы. Недостаток солнечного света может привести к снижению уровня витамина D, что делает организм более уязвимым перед инфекциями. Поэтому ежедневные прогулки на улице способствуют профилактике простудных заболеваний. Совет — утром выйдите на пару остановок раньше нужного и пройдитесь пешком, даже зимой надевайте теплую одежду и наслаждайтесь прогулкой под лучами зимнего солнца. Или выпейте чашечку утреннего кофе на балконе с настежь открытым окном», — посоветовала эксперт.

Микрофлора кишечника также играет ключевую роль в защите организма от инфекций. Полезные бактерии помогают переваривать пищу, синтезируют витамины и защищают слизистую оболочку кишечника от патогенных микроорганизмов.

«Употребляйте квашеные продукты, домашний кефир, натуральный йогурт, добавьте в меню бобовые культуры и отруби. Пусть ваш кишечник станет надежным союзником вашей иммунной системы. Также важно понимать, что не всегда симптомы могут быть признаком болезни. Например, кашель является естественным защитным механизмом организма, направленным на очищение дыхательных путей от раздражителей и патогенов. Если кашель возникает без повышения температуры тела, это не обязательно признак заболевания», — заключила врач.

